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Decollato il Falcon del re Felipe con a bordo papa Leone

TENERIFE, 12 GIU - Il Falcon del Re di Spagna Felipe con a bordo papa Leone è decollato dal Tenerife Norte-Lor Redeos International airport. Il Re lo ha offerto al Pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del Re per fare rientro a Roma e di qui, in Vaticano.

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