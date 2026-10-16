ATENE, 16 OTT - Le squadre di soccorso sono intervenute per ripristinare l'accesso a una delle spiagge più famose dell'isola greca di Rodi, dopo che una frana ha fatto precipitare un enorme masso, lasciando bloccate decine di persone. L'enorme roccia è rotolata a valle ieri bloccando l'unica via d'accesso alla spiaggia di Anthony Quinn Bay, una suggestiva insenatura che prende il nome dal leggendario attore di Hollywood, il quale proprio sull'isola girò il kolossal bellico del 1961 "I cannoni di Navarone". Secondo l'agenzia di stampa statale Ana, decine di persone e circa 100 veicoli sono rimasti temporaneamente bloccati sulla spiaggia per ore. L'agenzia ha poi riferito che l'accesso è stato parzialmente ripristinato. Mercoledì, la nota isola turistica era stata colpita da inondazioni che hanno causato la morte di un dipendente alberghiero di 62 anni, la cui auto è stata trascinata in mare. Non si registrano feriti a causa della caduta del masso, staccatosi da una collina sovrastante la spiaggia in seguito alla frana.
Decine di persone bloccate per ore su una spiaggia a Rodi per la caduta di un masso
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