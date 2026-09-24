ROMA, 24 SET - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è entrato all'Assemblea Generale dell'Onu per tenere il suo discorso. Al suo ingresso, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta, rimasta mezza vuota. Ci sono stati anche cori pro-Palestina. "Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, se ce ne sono altri se ne vadano subito", ha replicato il primo ministro.
Decine di delegati lasciano l'aula dell'Onu. Netanyahu, 'codardi'
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