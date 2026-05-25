De Luca verso la vittoria a Salerno. A Venezia centrodestra avanti con Venturini

ROMA, 25 MAG - Vicenzo De Luca verso la vittoria al primo turno a Salerno con una copertura dell'80% del campione. L'ex governatore della Regione è quotato tra il 56-60%. Sorpresa invece a Venezia dove, rispetto ai sondaggi, il candidato del centrodestra Simone Venturini è a avanti (47-515) rispetto al candidato del campo progressista Andrea Martella quotato tra il 40 e il 44%. Potrebbe vincere al primo turno anche Francesco Cannizzaro di Forza Italia a Reggio Calabria. 64-68% per l'esponente di centrodestra rispetto a Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra che si fermerebbe tra il 21-25%. Avanti Giovanni Legnini a Chieti con il 46-50% rispetto ai due candidati di centrodestra Cristiano sicari 22-26% e Mario Colantonio 17-21%.