BOGOTÁ, 27 LUG - L'attività vulcanica nel sud-ovest della Colombia ha indotto il presidente eletto Abelardo de la Espriella a spostare a Cali anziché a Popayán, come inizialmente programmato, la cerimonia del suo insediamento, prevista per il 7 agosto. Durante una diretta sui social, il politico trumpiano ha spiegato che la decisione non è dovuta a un cambio di posizione politica o all'abbandono dell'intenzione di tenere l'evento fuori da Bogotá, bensì a problemi di sicurezza e logistici legati al fenomeno naturale che ha interessato il dipartimento di Cauca nelle ultime settimane. "Le condizioni meteorologiche derivanti dall'attività vulcanica nel sud-ovest del Paese e il potenziale impatto della caduta di cenere sulle operazioni aeree e sulla logistica dell'evento mi obbligano a prendere una decisione responsabile", ha dichiarato De la Espriella. Il presidente eletto ha poi precisato che la chiusura ricorrente dell'aeroporto Guillermo León Valencia di Popayán è stata uno dei fattori determinanti nel riconsiderare la sede della cerimonia. Il terminal è infatti rimasto chiuso per oltre un terzo del tempo negli ultimi 20 giorni, a causa della presenza di cenere vulcanica.
De la Espriella sposta la cerimonia di insediamento a Cali
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