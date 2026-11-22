MONTIANO (GROSSETO), 22 NOV - La casa dove l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato trovato morto in Maremma è sotto sequestro per gli accertamenti disposti dalla Dda di Firenze e dalla procura di Grosseto che hanno aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. La casa è piantonata dai carabinieri. Gli investigatori del Ris dei Carabinieri e della Polizia scientifica di Roma, arrivati ieri appositamente dalla Capitale, hanno lavorato fino a tarda sera sabato per eseguire i rilievi. Gli investigatori hanno lavorato su tracce biologiche, tra cui sangue, e impronte digitali per ricostruire la dinamica del fatto ed escludere la presenza di altre persone al fine di non lasciare alcun dubbio sull'ipotesi del suicidio. Intanto la salma è stata trasferita a Firenze, all'istituto di Medicina Legale di Careggi, dove verrà effettuata l'autopsia.
De Gennaro: casa in Maremma sotto sequestro, proseguono accertamenti
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