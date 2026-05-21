Danneggia auto in sosta a Milano, arrestato attore di 'Mare Fuori'

MILANO, 21 MAG - Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino 'o pazzo' nella serie tv della Rai Mare Fuori, è stato arrestato la scorsa notte a Milano dalla Polizia di Stato. Insieme ad alcuni amici è stato bloccato dopo aver danneggiato quattro auto in sosta a Rho (Milano). Il giovane intorno alle 3 si trovava in via Molino Prepositurale in compagnia di altri tre amici di 18, 22 e 26 anni e ,all'arrivo delle Volanti del Commissariato di Rho, ha insultato e minacciato gli agenti tanto che, oltre a essere stato arrestato per danneggiamento aggravato come gli altri, è stato anche denunciato per minacce a pubblico ufficiale. Le auto presentavano ammaccature e specchietti retrovisori esterni divelti.