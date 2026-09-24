MONTALCINO (SIENA), 24 SET - Damiano David e Dove Cameron sono sposi. L'ex frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense sono convolati oggi a nozze a Montalcino (Siena). All'uscita della cerimonia i novelli sposi sono stati accolti da un boato del pubblico presente, che li ha salutati con un lungo applauso e acclamandoli al grido: "Bacio, bacio". La coppia ha ringraziato scambiandosi un lungo bacio davanti a tutti. Damiano David e Dove Cameron erano arrivati, insieme, a bordo di una Lancia d'epoca, tutta bianca, all'ex palazzo Comunale di Montalcino (Siena), dove hanno pronunciato il loro fatidico sì. Entrambi vestiti di bianco, lui in doppiopetto senza cravatta e con la camicia aperta con sopra una stola in seta, lei in una sorta di tailleur, con cintura alla vita, camicia e un cravattino intonato. Al loro arrivo Damiano è sceso dall'auto per aprire la porta alla sua futura moglie che teneva in mano un mazzo di calle bianche. Dopo un breve saluto al pubblico che li acclamava la coppia è entrata nel palazzo comunale dove ad attenderli c'erano gli ospiti, una trentina tra parenti e amici, e il sindaco Silvio Franceschelli che li ha sposati.
Damiano e Dove Cameron sposi, applausi dal pubblico in piazza a Montalcino
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