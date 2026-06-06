Dall'Italia 60 tonnellate di reti da pesca, anche così Kiev si difende dai droni

ROMA, 06 GIU - Le reti da pesca come barriera contro i droni russi. Da almeno un anno l'Ucraina si difende anche così, e per questo motivo negli ultimi mesi l'Italia ne ha inviate a Kiev per circa 30 tonnellate, come spiegano all'ANSA fonti di governo, inquadrando l'azione nel meccanismo di Protezione civile dell'Ue che, tra l'altro, copre il 75% dei costi di trasporto del materiale. Non solo aiuti militari e civili, come caldaie, generatori e accumulatori per affrontare la crisi energetica in inverno. Nella lista delle forniture garantite da Roma ci sono anche le reti da pesca, e un nuovo carico per altre 30 tonnellate è in fase di preparazione. Nell'ambito dello "stato di emergenza in atto nel territorio dell'Ucraina", a febbraio il Dipartimento della Protezione civile ha assegnato un servizio per la raccolta delle reti da pesca e l'imballaggio in 'big bags', i sacconi industriali, e un altro è stato deciso a metà maggio.