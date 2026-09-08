CITTÀ DEL CAPO, 08 SET - Il governo del Sudafrica si è rivolto alla Corte costituzionale per tentare di bloccare la vendita all'asta negli Stati Uniti di 29 oggetti appartenuti a Nelson Mandela, sostenendo che fanno parte del patrimonio storico e culturale del Paese. La controversia, in corso da quattro anni, riguarda cimeli che vanno dalla carta d'identità dell'ex presidente a celebri camicie da lui indossate, fino a una chiave della cella di Robben Island dove trascorse 18 dei suoi 27 anni di detenzione durante il regime dell'apartheid. L'agenzia per la tutela del patrimonio (Sahra) e il ministero della Cultura chiedono che la Corte dichiari illegale l'esportazione degli oggetti, ritenuti beni di interesse storico nazionale. L'asta, organizzata dalla casa d'aste newyorkese Guernsey's con l'autorizzazione della figlia maggiore di Mandela, Makaziwe, era stata annunciata nel 2021 e sospesa l'anno successivo dopo l'intervento delle autorità sudafricane. Dopo alcune sentenze favorevoli alla vendita, il procedimento era stato rilanciato nel 2024 e nuovamente congelato mentre il governo proseguiva la battaglia legale. A gennaio la Corte suprema d'appello ha respinto le obiezioni della Sahra, sostenendo che l'ente non ha motivato in maniera specifica la definizione di "patrimonio nazionale" di ciascun oggetto. Makaziwe Mandela ha detto di volere investire il ricavato della vendita per finanziare un luogo di memoria accanto alla tomba del padre nel villaggio di Qunu. Mandela, primo presidente del Sudafrica democratico dal 1994 al 1999, è morto nel dicembre 2013 all'età di 95 anni.
Dal Sudafrica nuovo ricorso contro la vendita negli Usa di cimeli di Mandela
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