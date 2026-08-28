CITTÀ DEL MESSICO, 27 AGO - A luglio le esportazioni del Messico hanno registrato un livello record, raggiungendo circa 81,4 miliardi di dollari con un incremento interannuale del 43,7%. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica (Inegi), si tratta del miglior dinamismo dal mese di giugno 2021. Anche le importazioni hanno toccato un massimo storico, arrivando a 82,3 miliardi con una crescita del 45%. L'interscambio ha generato un deficit di 847,5 milioni di dollari. L'aumento delle vendite all'estero è stato trainato dal settore manifatturiero, salito del 45,7%, guidato in particolare dai comparti elettrico ed elettronico, mentre risultano in calo le esportazioni agricole. Questi dati economici giungono in una fase nevralgica per la regione nordamericana, alla vigilia della quarta tornata di negoziati per la revisione del trattato Usmca. Gli incontri si terranno nella prima settimana di settembre a Washington, in un clima segnato dalla recente rottura delle trattative sui dazi tra Stati Uniti e Canada.
Dal Messico export record a luglio, oltre 81 miliardi di dollari
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