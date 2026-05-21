Dal 28 maggio a Roma la mostra ANSA "Le donne della Repubblica"

ROMA, 21 MAG - Sarà inaugurata il 28 maggio e aprirà i battenti il 29 la mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. 1946 - 2026", visitabile a titolo gratuito fino al 30 giugno al Complesso di Vicolo Valdina, in piazza Campo Marzio 42 a Roma. In 122 foto c'è il cammino difficile della conquista dei diritti delle donne in Italia, dalle prime sindache elette nel 1946 alla recente approvazione della legge che introduce il reato autonomo di femminicidio. Ottant'anni di battaglie, trasformazioni sociali e conquiste legislative che hanno cambiato il Paese grazie all'impegno di 135 donne: attraverso le loro foto l'ANSA vuole ricordare l'impegno anche di tutte quelle che, lontane dai riflettori, hanno contribuito alla marcia verso l'uguaglianza. La mostra sarà inaugurata per la stampa il 28 maggio alle 11 con un saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana, necessario l'accredito sul portale della Camera o via mail all'indirizzo sg_ufficiostampa@camera.it. Sarà poi aperta gratuitamente al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 19 (non visitabile il 10 giugno pomeriggio, l'11, il 16 pomeriggio, il 17, il 18, il 19, il 21 pomeriggio e il 22). Apertura straordinaria il 2 giugno 2026 con prenotazione online su eventi.camera.it/eventionline. La mostra sarà successivamente allestita all'AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in Via Pietro de Coubertin 30 a Roma dal 3 luglio al primo agosto.