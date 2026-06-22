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Da oggi è nuovamente percorribile il colle del Gran San Bernardo

AOSTA, 22 GIU - Da oggi è completamente percorribile il colle del Gran San Bernardo, a 2.400 metri di quota, che collega l'Italia (Valle d'Aosta) e la Svizzera (Cantone del Vallese). Dopo il versante svizzero, che è transitabile da fine maggio, da questa mattina è riaperto anche quello italiano, secondo quanto ha comunicato l'Anas. Le attività di sgombero neve erano già state avviate ad aprile. Durante l'inverno si sono verificate valanghe che hanno divelto alcuni tratti di barriere di protezione lungo il tracciato stradale. Il colle rimarrà aperto fino all'autunno.

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