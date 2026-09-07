ROMA, 07 SET - Da mercoledì 9 sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva, infatti, la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. E' quanto osserva Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Oggi e domani le temperature si manterranno ancora su valori elevati per la stagione, con punte massime capaci di raggiungere i 34-36°C su diverse regioni. "Tuttavia - sottolinea Brescia - già da domani si osserveranno i primi segnali di cambiamento con rovesci a ridosso dei rilievi e sull'estremo Nord". L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da mercoledì al Settentrione, e tra giovedì e venerdì anche al Centro-Sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8°C su quasi tutto il territorio nazionale. Complici la copertura nuvolosa e il passaggio dei temporali le temperature massime non supereranno, infatti, i 26-27°C. L'energia in gioco potrà favorire lo sviluppo di temporali localmente intensi con qualche grandinata in particolare sui settori della Liguria di Levante, del Triveneto, della Toscana e del Lazio, prima che l'instabilità scivoli verso il Sud. Nel dettaglio: - Lunedì 7. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo, qualche acquazzone in montagna. Al Centro: soleggiato e caldo per il periodo. Al Sud: bel tempo. - Martedì 8. Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio sulle Alpi e in tarda serata fin verso le pianure occidentali. Al Centro: soleggiato con rovesci sull'Appennino. Al Sud: sole e caldo. - Mercoledì 9. Al Nord: instabile con piogge e temporali. Al Centro: rovesci e temporali nell'interno e in Toscana, meglio altrove. Al Sud: sole prevalente, instabilità sui rilievi. - Tendenza: perturbazione in spostamento verso Centro-Sud e calo termico generale
Da mercoledì 9 arrivano temporali e un deciso calo termico
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...