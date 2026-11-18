LONDRA, 18 NOV - Il governo laburista britannico ha diffuso un vademecum per smontare, una per una, le fake news sull'accordo con l'Ue che il premier Andy Burnham punta a chiudere venerdì al vertice di Bruxelles, tra le rinnovate polemiche sulla Brexit. Il primo falso allarme riguarda le patatine al bacon affumicato: dato che l'Unione ha deciso di ritirare dal mercato alcuni aromi per motivi di salute, l'allineamento alle regole alimentari europee rischiava, stando alle voci circolate, di farle sparire. "I sapori affumicati di patatine, salse e zuppe resteranno sugli scaffali dei supermercati del Regno Unito", ha garantito l'esecutivo. Infondato anche il timore sulla tanto amata marmellata d'arance, che con la normativa Ue avrebbe dovuto indicare sulla confezione la dicitura "di agrumi" o il nome del frutto: l'etichetta non cambierà, perché "la maggior parte dei marchi britannici in vendita rispetta già le norme europee". L'allineamento normativo tra Londra e Bruxelles non prevede neppure il divieto delle bustine monodose di ketchup e maionese o della plastica usa e getta, dalle cannucce e posate ai cotton fioc; né i contribuenti dovranno versare milioni nel bilancio comunitario, come sostenuto da alcuni gruppi brexiteer. Tagliando la burocrazia sull'export alimentare, secondo Londra, l'accordo potrebbe portare all'economia del Regno fino a 5,1 miliardi di sterline l'anno.
Da Governo Gb vademecum anti fake news sull'accordo Ue, 'patatine al bacon salve'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiLONDRA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...