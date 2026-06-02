Da Al Sisi delegazione ebrei d'America, 'ogni sforzo per stabilità in Medio Oriente'

IL CAIRO, 02 GIU - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha ricevuto oggi una delegazione della Conferenza dei presidenti delle principali organizzazioni ebraiche americane, composta dalla presidente Elizabeth Berns-Korn e dal presidente esecutivo William Daroff, alla presenza del generale Hassan Rashad, capo della direzione generale dell'Intelligence egiziana. Durante l'incontro - ha riferito il portavoce della presidenza egiziana - Al Sisi "ha ribadito l'apprezzamento dell'Egitto per le relazioni strategiche tra Egitto e Stati Uniti" e ha sottolineato "l'importanza cruciale dello stretto coordinamento e della consultazione tra i due Paesi per il raggiungimento della pace e della stabilità in Medio Oriente e per affrontare le sfide comuni, in particolare il terrorismo e l'ideologia estremista". In particolare si è parlato degli sforzi dell'Egitto per allentare le tensioni e sostenere i negoziati tra Stati Uniti e Iran per risolvere la crisi in atto ed evitare ripercussioni economiche e politiche, e della questione palestinese. Per quest'ultima Al Sisi ha auspicato "una soluzione globale ed equa", "in conformità con il diritto internazionale e basata sulla soluzione dei due Stati, in quanto unica via per garantire una pace e una stabilità durature in Medio Oriente, data la centralità della questione palestinese per il mondo arabo". Da parte loro, i membri della delegazione - riferisce ancora la nota egiziana - hanno elogiato la visione del Presidente per il raggiungimento della stabilità in Medio Oriente, sottolineando, inoltre, l'importanza cruciale delle relazioni egiziano-americane e il coordinamento esistente tra i due Paesi per il mantenimento della pace regionale.