L'AVANA, 15 NOV - Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha chiesto di riconvertire l'industria saccarifera dell'isola, puntando sulla produzione di energia elettrica e di derivati della canna oltre che sulla tradizionale produzione di zucchero. La proposta è stata presentata durante un incontro all'Avana con i dirigenti del gruppo statale Azcuba e i rappresentanti del settore, nel quadro delle 176 misure di trasformazione economica e sociale lanciata negli ultimi mesi. "Il settore non può continuare a gestire la crisi con le ricette del passato", ha affermato il presidente ripreso dall'organo di diffusione del partito comunista Granma, indicando come nuovo criterio di valutazione "l'energia che genera, la melassa che produce, i debiti che paga e i salari che corrisponde". L'obiettivo è utilizzare gli impianti anche quando non sono in funzione per la macinazione della canna, sfruttandone le capacità di cogenerazione e la biomassa, in particolare i resti della lavorazione. Il piano comprende inoltre la produzione di etanolo, bioenergia e altri sottoprodotti. Diaz-Canel ha riconosciuto il deterioramento delle coltivazioni, i bassi livelli di semina, i ritardi nei pagamenti ai produttori e gli arretrati salariali. Ha chiesto di applicare le riforme e di responsabilizzare i dirigenti, sostenendo che il blocco statunitense rappresenta un ostacolo, ma non una giustificazione per le inefficienze. Un tempo pilastro dell'economia cubana, il comparto attraversa la crisi più grave da oltre un secolo.
Cuba punta a riconvertire l'industria dello zucchero per produrre energia
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