L'AVANA, 30 SET - Il giornalista indipendente cubano Henry Constantín Ferreiro, direttore del media digitale La Hora de Cuba, è in custodia cautelare nel carcere di massima sicurezza Kilo 7, a Camagüey, nella parte centro-orientale dell'isola caraibica. Constantín è stato arrestato il 16 settembre e trasferito nel penitenziario il 24 settembre. Secondo Reporters sans frontières (Rsf), è accusato di "disobbedienza" per non essersi presentato a una convocazione delle autorità, circostanza che il giornalista nega. Rsf ha chiesto la sua liberazione immediata, riferendo che nei primi cinque giorni di detenzione la difesa non ha potuto accedere al fascicolo. Anche altre organizzazioni per la libertà di stampa e i diritti umani hanno chiesto il rilascio del giornalista. Secondo Rsf, quella di settembre è almeno la 19/a detenzione di Constantín, diverse delle quali legate alla sua attività giornalistica. Oggi anche il sottosegretario di Stato Usa per gli Affari dell'emisfero occidentale, Juan Pablo Segura, ha chiesto la sua liberazione, definendo "ingiusta" la detenzione.
Cuba, in carcere il giornalista indipendente Henry Constantín
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