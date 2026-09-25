L'AVANA, 24 SET - Etecsa, l'impresa statale di telecomunicazioni di Cuba, ha riconosciuto che i servizi di telefonia fissa e mobile nel Paese hanno subito un drastico calo. A causa dei prolungati blackout, intere comunità dell'isola sono rimaste senza copertura cellulare e connessione a internet. L'ente ha spiegato che "durante gli ultimi mesi è diminuita la disponibilità dei servizi mobili e fissi provocando sempre più disagi alla popolazione". Il collasso della rete elettrica nazionale della scorsa settimana ha evidenziato la gravità del problema, interrompendo oltre l'80% delle stazioni radio base e quasi il 70% delle centraline. La crisi strutturale è aggravata dall'inflazione, dalla carenza di carburante e da tecnologie ormai obsolete. Attualmente, infatti, si registrano circa 77 mila segnalazioni di guasti attivi unicamente sulla rete fissa. Per far fronte all'emergenza, l'azienda sta riorganizzando le priorità di investimento puntando verso le energie rinnovabili. A tal proposito, Etecsa ha sottolineato che "non è fattibile continuare a investire per ampliare la rete di accesso se non si ha la capacità di sostenere energeticamente l'infrastruttura di telecomunicazioni".
Cuba, 'impossibile sostenere energeticamente la rete di telecomunicazioni'
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