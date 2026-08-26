L'AVANA, 25 AGO - La compagnia turistica statale Havanatur ha autorizzato per la prima volta i residenti a Cuba a pagare in dollari, attraverso la Tarjeta Clásica collegata al sistema digitale MiTransfer di Transfermóvil, prenotazioni alberghiere, escursioni e altri servizi turistici. La decisione arriva mentre il settore affronta una profonda crisi, con appena 387.591 turisti stranieri arrivati sull'isola nel primo semestre del 2026, pari al 39,3% del dato registrato nello stesso periodo del 2025. Havanatur offre escursioni a Viñales per 42 dollari, a Las Terrazas per 64 dollari e a Varadero a partire da 15 dollari, mentre i pass giornalieri negli hotel partono da 80 dollari. Secondo Diario de Cuba, la misura evidenzia la crescente ricerca di valuta da parte delle imprese statali dopo il crollo del turismo internazionale: a luglio il premier Manuel Marrero ha riferito che il 73% degli hotel cubani è chiuso, mentre sette catene internazionali hanno abbandonato il Paese.
Cuba, Havanatur apre ai pagamenti in dollari per i residenti
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