L'AVANA, 26 SET - "In caso di un intervento militare statunitense Cuba eserciterà il proprio legittimo diritto alla difesa con la massima determinazione e vigore". Lo ha ribadito oggi il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, nel suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sottolineando che tale eventualità "comporterebbe la morte di cittadini cubani e di giovani statunitensi, oltre a una distruzione massiccia nell'isola". Rodríguez ha quindi insistito nel denunciare le conseguenze del blocco economico ed energetico Usa e - a conclusione del suo intervento - ha affermato che Cuba avanza ad ogni modo nel processo di cambiamento avviato dal governo nel contesto della profonda crisi che attraversa l'isola. "Siamo consapevoli dell'immensa sfida che il nostro Paese deve affrontare in termini di sicurezza, sopravvivenza, benessere della popolazione e destino della Nazione. Non affrontiamo questa sfida passivamente, bensì con fermezza e dignità. Su queste basi, stiamo portando avanti un processo di cambiamento capace di trasformare profondamente il modello economico e sociale e che affonda le radici nella nostra esperienza storica", ha detto.
Cuba all'Onu, se gli Usa attaccano ci difenderemo con massima determinazione e vigore
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