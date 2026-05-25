Cuba accusa l'Ue di 'doppio standard' sulla crisi dell'isola

L'AVANA, 25 MAG - Il governo cubano ha accusato l'Unione europea di usare un "doppio standard" nel valutare la crisi economica ed energetica che colpisce l'isola, criticando le recenti dichiarazioni dell'Alta rappresentante per la politica estera europea Kaja Kallas sulla situazione interna del Paese caraibico. Su X, il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez ha sostenuto che Bruxelles "manca di obiettività" nel non riconoscere che "il castigo collettivo, illegale, crudele e ingiusto" imposto dagli Stati Uniti rappresenti "la principale causa della difficile situazione affrontata oggi dai cubani". Il ministro ha citato in particolare il rafforzamento del blocco economico, "l'accerchiamento petrolifero" e le "minacce militari" di Washington. Il capo della diplomazia cubana ha inoltre criticato il silenzio dell'Ue rispetto alle conseguenze extraterritoriali delle nuove sanzioni, che secondo L'Avana starebbero colpendo anche imprese e cittadini europei presenti a Cuba. Allo stesso tempo, il governo cubano ha espresso apprezzamento per gli aiuti umanitari e la cooperazione economica garantiti dall'Ue e da alcuni Stati membri, sottolineando l'importanza dell'Accordo di dialogo politico e cooperazione firmato tra Bruxelles e L'Avana nel 2017. Rodriguez ha infine auspicato che la politica estera europea mantenga "indipendenza" e difenda i valori multilaterali "in un contesto internazionale segnato da tentativi di imporre la forza e il dominio imperialista".