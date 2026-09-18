BRUXELLES, 18 SET - L'alto rappresentante Ue Kaja Kallas - a quanto si apprende - ha ricevuto una lettera inviata dal ministro della Difesa Guido Crosetto in merito alla missione Aspides. Il ministro chiede il potenziamento della missione europea con l'invio di altre navi militari da parte di altri Paesi. L'Italia - a quanto si apprende - sarebbe pronta ad inviare anche una seconda fregata, se richiesto, ma gli altri Paesi dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
Crosetto scrive lettera a Kallas, 'serve potenziamento missione europea Aspides'
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