ROMA, 16 LUG - Su Mario Roggero "penso vada esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa". Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto, che aggiunge:: da anni c'è "una giurisprudenza che interpreta le leggi al punto di stravolgerle" ed è stato "consentito di mandare in libertà dopo pochi anni anche assassini di servitori dello Stato, per questo ciò che è accaduto a Roggero è ingiusto, incomprensibile e anche difficile da accettare".
Crosetto, ingiustizia su Roggero, si valuti di evitargli carcere
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...