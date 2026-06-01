Crosetto, 'in Libano come in Ucraina pace parta da fine ostilità'

ROMA, 01 GIU - L'avanzata in Libano di Israele rende "lontano un serio piano di pace perché un serio piano di pace anche in Libano, come in Ucraina, parte dalla cessazione dell'ostilità, dalla cessazione della guerra. Perché così il nostro contingente non è in grado di assolvere il suo compito, quello dell'Unifil, non è in grado di assolvere il suo compito con una guerra in corso sopra la testa". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Cinque Minuti.