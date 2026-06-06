Crollo in una palazzina, la vittima è un informatico di 47 anni

PORTO SANT'ELPIDIO, 06 GIU - E' Giuseppe Pieroni, 47 anni, informatico e contitolare di una piccola azienda, la vittima del crollo avvenuto poco dopo le 5 in una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio (Fermo) dopo una deflagrazione forse causata da una fuga di gas. L'uomo, di cui i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, abitava con i genitori - il padre di 89 anni e la madre di 70 anni - rimasti feriti ed entrambi poi trasferiti all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'esplosione potrebbe essere avvenuta dopo l'accensione di una luce con contestuale fuga di gas. Nell'altro appartamento dello stabile abita Ettorina Paccapelo, la donna di 90 anni che risulta dispersa, alle prese con problemi respiratori e assistita con l'ausilio di bombole d'ossigeno, insieme al figlio 60enne, estratto vivo dalle macerie e rimasto ferito nel crollo. Sulla deflagrazione e il crollo sono comunque in corso gli accertamenti di vigili del fuoco e forze dell'ordine per chiarire le cause. Dopo la tragedia, secondo indiscrezioni, vi sarebbero stati contatti informativi con la Presidenza del Consiglio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e sanitari del 118, ci sono polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza.