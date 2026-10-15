ISLAMABAD, 15 OTT - Almeno 27 bambini (21 maschi e sei femmine) e un'insegnante sono morti in seguito al crollo del tetto in una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan: lo ha detto all'ANSA Muhammad Asim, portavoce dell'ospedale Lady Reading. Almeno 19 bambini sono ricoverati in ospedale e alcuni sono in gravi condizioni.
Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, morti 27 bambini e un'insegnante
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