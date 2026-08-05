AOSTA, 05 AGO - Una frana di grandi dimensioni è caduta oggi dalla parete sud del Cervino. Il distacco si è verificato a 3.900 metri di altitudine, in una zona generalmente non frequentata da alpinisti. Secondo quanto riferito dalla Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta non sarebbero state coinvolte persone. Lo smottamento è stato monitorato dal personale del corpo forestale.
Crolla grande frana dal Cervino, nessuna persona coinvolta
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiAOSTA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...