Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Crolla grande frana dal Cervino, nessuna persona coinvolta

AOSTA, 05 AGO - Una frana di grandi dimensioni è caduta oggi dalla parete sud del Cervino. Il distacco si è verificato a 3.900 metri di altitudine, in una zona generalmente non frequentata da alpinisti. Secondo quanto riferito dalla Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta non sarebbero state coinvolte persone. Lo smottamento è stato monitorato dal personale del corpo forestale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
AOSTA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...