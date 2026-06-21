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Crolla casa nell'Anconetano, una persona estratta viva dai vigili del fuoco

ROSORA, 21 GIU - I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Rosora per il crollo di una casa nel centro del borgo: i pompieri hanno estratto vivo un uomo che sarebbe stato solo all'interno dell'abirtazione. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Jesi e Ancona, i sanitari del 118 e i carabinieri. Non si conoscono al momento le cause del crollo: l'uomo estratto vivo avrebbe detto che era solo in casa. In ogni caso, i soccorritori stanno compiendo tutti gli accertamenti per verificare che all'interno dell'abitazione non vi siano altre persone.

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