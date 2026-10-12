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Crisi dell'Spd, entro gennaio congresso per eleggere nuovi vertici

BERLINO, 12 OTT - L'Spd è "in grado di agire" e ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio. È quello che ha annunciato il vicecancelliere tedesco, Lars Klingbeil, in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della copresidente dell'Spd e ministra del Lavoro Baerbel Bas. Klingbeil ha affermato di non avere "nessuna intenzione di mettere in dubbio la doppia conduzione dell'Spd", copresieduta fino ad oggi insieme alla dimissionaria Bas.

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