BERLINO, 12 OTT - L'Spd è "in grado di agire" e ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio. È quello che ha annunciato il vicecancelliere tedesco, Lars Klingbeil, in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della copresidente dell'Spd e ministra del Lavoro Baerbel Bas. Klingbeil ha affermato di non avere "nessuna intenzione di mettere in dubbio la doppia conduzione dell'Spd", copresieduta fino ad oggi insieme alla dimissionaria Bas.
Crisi dell'Spd, entro gennaio congresso per eleggere nuovi vertici
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