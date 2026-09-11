CITTÀ DEL MESSICO, 10 SET - Le relazioni commerciali tra Italia e Messico confermano la crescita nel 2026. I dati della Banca Centrale evidenziano che nei primi sette mesi l'interscambio è aumentato dell'11,3%, toccando quota 6 miliardi e 53 milioni di euro contro i 5 miliardi e 443 milioni dell'anno precedente. A luglio il commercio ha raggiunto 877 milioni di euro, con un progresso del 2,6% annuo. Le esportazioni italiane sono scese del 4,9% a 756 milioni di euro, mentre le vendite messicane hanno compiuto un balzo del 102,8% arrivando a 121 milioni. Il saldo dei primi sette mesi rimane a favore dell'Italia. L'export della Penisola ha totalizzato 4 miliardi e 970 milioni di euro, in aumento del 7%. Nello stesso periodo le merci messicane destinate all'Italia si sono fermate a un miliardo e 83 milioni di euro, pur crescendo del 36,1%.
Cresce l'interscambio tra Italia e Messico nel 2026
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