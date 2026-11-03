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Cremlino, trilaterale con Usa e Ucraina ad Abu Dhabi il 10 e l'11 novembre

MOSCA, 03 NOV - Il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha confermato che i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina si terranno ad Abu Dhabi il 10 e l'11 novembre. La delegazione russa sarà guidata dal consigliere del presidente russo, Vladimir Medinsky. "Sì, posso confermare questa data. La delegazione russa arriverà ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre e parteciperà ai colloqui trilaterali", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo. In risposta alla domanda se il presidente, Vladimir Putin, avesse in programma di incontrare i membri della delegazione russa prima della loro partenza per Abu Dhabi il portavoce del Cremlino ha risposto: "non posso ancora dirvelo; non ci sono ancora piani precisi, ma in generale, quasi tutti i membri della delegazione russa riferiscono regolarmente al presidente sulle questioni in corso e ricevono istruzioni appropriate dal capo dello Stato".

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