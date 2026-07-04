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Cremlino, 'Putin ricorda a Trump che ha un invito permanente a visitare la Russia'

ROMA, 05 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della telefonata durata un'ora e 25 minuti con il presidente Donald Trump, ha ricordato al tycoon che ha un invito permanente a visitare la Russia. Lo scrive Ria Novosti citando il collaboratore presidenziale Yuri Ushakov.

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