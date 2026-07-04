ROMA, 05 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della telefonata durata un'ora e 25 minuti con il presidente Donald Trump, ha ricordato al tycoon che ha un invito permanente a visitare la Russia. Lo scrive Ria Novosti citando il collaboratore presidenziale Yuri Ushakov.
Cremlino, 'Putin ricorda a Trump che ha un invito permanente a visitare la Russia'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...