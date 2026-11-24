MOSCA, 24 NOV - Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha consegnato alcun documento contenente proposte per una soluzione del conflitto ucraino o garanzie di sicurezza al presidente cinese Xi Jinping o al presidente statunitense Donald Trump a Shenzhen, ha affermato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov. "Non questa volta", ha detto Peskov, secondo quanto riferito da Tass. Il presidente ha già discusso i risultati dei suoi colloqui trilaterali con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza russo, ha dichiarato Peskov in un briefing con i media. "Certamente", ha risposto alla relativa domanda.
Cremlino, 'Putin non ha consegnato garanzie di sicurezza a Trump o a Xi Jinping'
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