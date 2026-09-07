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Cremlino, 'nuovi missili in Norvegia sono una minaccia, adotteremo misure'

MOSCA, 07 SET - La Russia vede come "una minaccia" il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici e di artiglieria in Norvegia, e quindi dovrà "adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.

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