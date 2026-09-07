MOSCA, 07 SET - La Russia vede come "una minaccia" il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici e di artiglieria in Norvegia, e quindi dovrà "adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.
Cremlino, 'nuovi missili in Norvegia sono una minaccia, adotteremo misure'
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