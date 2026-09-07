MOSCA, 07 SET - Il Cremlino "non esclude la possibilità di una telefonata tra i presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Donald Trump, dopo la visita dei negoziatori statunitensi". Lo ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo. Peskov ha sottolineato che la Russia non ha ancora alcuna informazione sull'esito della visita di Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev, dove si sono recati ieri dopo avere incontrato Putin sabato a Mosca.
Cremlino, 'non esclusa telefonata Putin-Trump dopo la missione degli inviati Usa'
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