ROMA, 13 NOV - Il Cremlino smentisce di aver chiesto l'uscita dalla Nato della Finlandia, né di altri Stati membri dell'Alleanza, durante i negoziati ad Abu Dhabi sull'Ucraina. "Non ne sono a conoscenza. No, non è stata avanzata alcuna proposta in tal senso. Di certo non se n'è parlato", ha affermato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda in merito, citato dalla Tass.
Cremlino nega aver chiesto ritiro Finlandia dalla Nato, 'non se n'è parlato'
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