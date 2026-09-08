MOSCA, 08 SET - Friedrich Merz mostra una "russofobia che si trasforma in ossessione, un'ossessione per la persecuzione". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando il fatto che, reagendo al successo elettorale della Afd nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, il cancelliere abbia ribadito che bisogna "proteggere la libertà" dei tedeschi "anche dalla Russia". "La tendenza a attribuire tutto alla Russia, a incolpare la Russia per ogni cosa, è un comportamento irrazionale e non orientato alla verità da parte di un leader di Stato, le cui azioni causano un danno significativo al suo paese", ha detto Peskov, citato da Interfax.
Cremlino, 'Merz attribuisce tutto alla Russia. E' un'ossessione di persecuzione'
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