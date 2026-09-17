MOSCA, 17 SET - La Russia considera una "azione ostile" l'approvazione da parte del Congresso americano delle sanzioni contro la vendita di petrolio russo. Se verranno applicate, "renderanno sicuramente più difficili gli sforzi per trovare una soluzione pacifica in Ucraina", ha avvertito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.
Cremlino, 'le sanzioni Usa rendono più difficile la pace in Ucraina'
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