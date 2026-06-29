MOSCA, 29 GIU - Le condizioni della Russia per arrivare a una pace negoziata in Ucraina "non sono cambiate", dal punto di vista territoriale e della richiesta a Kiev di rinunciare a entrare nella Nato. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "La nostra posizione è ben conosciuta" e "non è cambiata", ha sottolineato Peskov, citato dalla Tass. "La nostra posizione - ha aggiunto il portavoce di Vladimir Putin - è stata illustrata due anni fa dal capo di Stato durante un discorso al ministero degli Esteri". In quel discorso, Putin disse che per ottenere la pace, Kiev avrebbe dovuto ritirare le sue truppe dall'intero territorio delle quattro regioni rivendicate da Mosca e impegnarsi ufficialmente a non entrare nella Nato. Tale posizione russa "è ben nota al regime di Kiev, è ben nota ai negoziatori americani, ed è molto coerente", ha concluso Peskov.
Cremlino, le condizioni di Mosca sui territori e la Nato non cambiano
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