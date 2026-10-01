MOSCA, 01 OTT - L'avvertimento della Russia alla Nato sulla possibile reazione di Mosca con tutto il suo arsenale in caso di tentativi di bloccare Kaliningrad, "non dovrebbe essere interpretata come una dichiarazione conflittuale". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.
Cremlino, 'l'avvertimento su Kaliningrad non era una dichiarazione conflittuale'
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