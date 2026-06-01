MOSCA, 01 GIU - "Consideriamo tali azioni illegali, esse rasentano la pirateria internazionale". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, reagendo all'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron secondo il quale La Marina francese ha intercettato domenica un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico "con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito". Lo riferisce la Tass.
Cremlino, 'intercettazione delle nostre petroliere rasenta la pirateria'
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