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Cremlino, incontro tra Putin e Xi Jinping il 31 agosto a Bishkek

MOSCA, 28 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin avrà un incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping il 31 agosto a Bishkek, in Kirghizistan, a martine di un vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalle agenzie russe.

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