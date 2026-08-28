MOSCA, 28 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin avrà un incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping il 31 agosto a Bishkek, in Kirghizistan, a martine di un vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalle agenzie russe.
Cremlino, incontro tra Putin e Xi Jinping il 31 agosto a Bishkek
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...