MOSCA, 22 GIU - "È improbabile" che chi succederà a Keir Starmer come primo ministro britannico avrà una posizione diversa riguardo alle relazioni con la Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che Starmer ha sempre voluto mantenere le relazioni tra Londra e Mosca "a un livello nullo". Lo riferisce l'agenzia Interfax.
Cremlino, 'improbabile che il nuovo premier britannico cambi le relazioni con noi'
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