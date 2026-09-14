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Cremlino dopo raid sul treno, 'continueremo a operare su tutto territorio ucraino'

MOSCA, 14 SET - Le forze russe "stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e della Ue per l'attacco al treno ieri vicino al confine con la Polonia. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

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