Cremlino, 'delegazione ufficiale Usa al forum di S. Pietroburgo dopo diversi anni'

MOSCA, 02 GIU - Per la prima volta dopo almeno otto anni, una delegazione ufficiale statunitense sarà presente al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in programma da domani al 6 giugno. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov. "Per la prima volta in diversi anni una delegazione ufficiale Usa guidata da Rodney Cook, capo della commissione statunitense per le Belle Arti, sarà presente al forum", ha precisato Ushakov, citato dalla Tass. "Gli americani - ha aggiunto - non sono stati presenti a questo alto livello dal 2017 o 2018". Il rappresentante di Washington parlerà in una sessione del forum intitolata 'Russia-Usa: un dialogo di culture'. Ushakov ha sottolineato che allo stesso evento terranno discorsi il direttore d'orchestra Valery Gergiev, direttore dei teatri Bolshoi di Mosca e Mariinsky di San Pietroburgo, e Mikhail Piotrovsky, direttore del museo Hermitage. "Naturalmente ci saranno comunicazioni tra i rappresentanti americani e i nostri rappresentati ufficiali e artisti, e ci si aspetta che numerose questioni riguardanti l'agenda culturale americano-russa saranno discusse", ha concluso Ushakov.