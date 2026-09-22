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Cremlino, 'crescente popolarità Afd mostra auspicio migliori relazioni con Mosca'

MOSCA, 22 SET - La posizione del partito Alternativa per la Germania (AfD) sul miglioramento delle relazioni con Mosca "non può che essere apprezzata". Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, invitato dai media a commentare le notizie secondo cui i rappresentanti del partito tedesco starebbero cercando di instaurare normali relazioni con Mosca. "Non ho queste informazioni, ma non possiamo che valutare positivamente una forza politica in Germania, la cui popolarità è in costante crescita, che dimostra l'auspicio a migliorare le relazioni con il nostro Paese".

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