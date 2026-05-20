MOSCA, 20 MAG - "A fronte delle dichiarazioni bellicose" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "dobbiamo continuare l'operazione militare speciale fino al raggiungimento dei nostri obiettivi". Lo ha affermato oggi da Pechino Dmitry Peskov, il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, che è impegnato in colloqui con il suo omologo cinese Xi Jinping. Lo riferisce la Tass.
Cremlino, 'continueremo l'operazione militare in Ucraina fino alla vittoria'
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