MOSCA, 12 NOV - Durante un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, è stato raggiunto un accordo per avviare i preparativi per una nuova operazione umanitaria nell'area dell'Operazione militare speciale, ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "È stato concordato di avviare contatti specifici con i rappresentanti statunitensi in merito a questa nuova operazione umanitaria, nonché di iniziare immediatamente le operazioni di sminamento", ha dichiarato Ushakov, ctato da Tass.
Cremlino, 'concordata una nuova operazione umanitaria a Kostyantynivka '
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