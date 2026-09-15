MOSCA, 15 SET - La proposta del presidente Usa Donald Trump di sospendere gli attacchi russi e ucraini sui rispetti impianti energetici è "una buona idea", ma non è sufficiente per risolvere i problemi che pesano sull'esportazione di prodotti petroliferi verso i mercati mondiali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.
Cremlino, 'buona idea' da Trump di sospendere gli attacchi alle raffinerie
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