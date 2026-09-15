Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Cremlino, 'buona idea' da Trump di sospendere gli attacchi alle raffinerie

MOSCA, 15 SET - La proposta del presidente Usa Donald Trump di sospendere gli attacchi russi e ucraini sui rispetti impianti energetici è "una buona idea", ma non è sufficiente per risolvere i problemi che pesano sull'esportazione di prodotti petroliferi verso i mercati mondiali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...